東方日報A1：派錢1萬元高官照領取拒捐　學者轟無政治智慧

政府將於下周日（21日）開始就「現金發放計劃」進行登記，向每名年滿十八歲的香港永久性居民派發一萬元。政府回覆本報查詢時表示，特首林鄭月娥、三名司長及十三名局長亦將會領取一萬元，藉消費刺激本地經濟，但被問到會否將款項捐出時，均未有正面回應。至於早前公開呼籲市民捐出一萬元予非政府機構（NGO）的民政事務局局長徐英偉，同樣沒有表明捐款。對比二○一一年政府全民派發六千元，不少政商界名人均承諾將款項全數捐出，有學者及政界人士炮轟政府此舉完全無政治智慧，質疑他們只是口講口賠的「守財奴」。

二○一一年財政預算案宣布全民派發六千元，根據政府資料，當時共約有六百一十二萬人成功登記領取，涉及款項達三百六十七億元，當時有評論指出，向富人派錢是錯用資源，一眾政商名人隨即承諾將款項捐出。惟此次派發一萬元，至今未有任何人士公開表明捐出款項，特首及所有司局長對此同樣未有正面回應，僅透過政府發言人回覆指，會登記領取一萬元，並帶頭用於本地消費，推動刺激經濟。

至於徐英偉仍在任勞工及福利局副局長時，曾公開表示很多非政府機構在過去數月因為新冠肺炎疫情爆發，在籌款方面出現很大問題，例如無法賣旗籌款等，在此情況下，呼籲市民在領取一萬元後，若不是急切需要使用，可以捐贈予受助團體或NGO，讓他們在未來的服務上不會有太大壓力。惟現時政府僅指會將該筆款項用於本地消費，推動刺激經濟，做法是「講一套，做一套」。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，一萬元對於月薪數十萬元的政府高官而言，屬於小數目，故捐出一萬元是理所當然，但政府非但沒有即時做，當傳媒問及會否捐出時，更支吾以對，僅稱會用於消費，讓市民覺得他們「自己派錢自己拎，而且拎到盡」、一毛不拔的行為，給市民的觀感不佳，讓人覺得這批高官都是「守財奴」，毫無政治智慧。

至於有高官早前呼籲市民將一萬元捐出，陳則鬧爆這些高官「叫人捐錢，自己又唔捐」，沒有做好榜樣，只是「口講口賠」，更形容現時不少市民生活在水深火熱之中，需要這筆「救命錢」，而非如這批高官般「用於消費」，他促請問責官員在領取一萬元後，應全數捐出幫助有需要的人。

時事評論員陳雲生則表示，今次政府官員終於口徑一致，但卻一致表明照領取一萬元用於消費而非捐錢，可見政府沒有考慮市民觀感。至於有官員講一套、做一套，陳則分析指這完全是官員的公關技巧，沒有考慮到之後做法與早前所說的有出入。

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