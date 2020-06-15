IVE學生研發智能手錶系統　遙距監察長者健康

為了在新冠肺炎疫情期間可遙距監察長者狀況，香港專業教育學院（IVE）的學生團隊，研發了一個智能監察系統，當長者跌倒、心跳異常或離家太遠時，他們佩戴的智能手錶會向家人的手機發出訊號，以便立即了解情況。該系統亦可配合智能眼鏡使用，當長者的照顧者戴上眼鏡時，家人可透過手機，查看智能眼鏡對準的事物，以第一身視覺了解長者情況。有關設計有望在年底可推廣到市場應用。

IVE電腦及電子工程高級文憑一年級生張海鈴表示，自本港爆發疫情，已有多個月沒有探望患有肺病的嫲嫲。雖然嫲嫲與家傭同住，不過張亦期望可緊貼嫲嫲狀況，因此張與3名同學，分別是馮柏諺、何俊瑜及何塣塱一同構思出「智能監察Watching U」，當中運用了物聯網、大數據及傳感器應用等技術，遙距監察長者健康情況，備有智能手錶、智能眼鏡，配合手機應用程式一同使用。

智能手錶具定位和監測心跳率功能，當長者戴上手錶，與親友連結的手機會顯示長者的位置、心跳率等資訊，若健康情況有異時會通知家人；若長者不慎跌倒，系統會透過手機App發出警告短訊，並透過地圖顯示位置，協助家人盡快抵達現場。該技術已與校友創立的科技公司「MAD Gaze」合作，公司開發者技術主管謝偉傑表示預計年底將手錶推廣到護老院試用。