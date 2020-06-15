全球領袖林鄭人工第二高　減薪一成每月仍袋39萬元

本港問責官員政績欠奉，民望長期處於谷底，卻享有世界級薪酬待遇，薪酬「超英趕美」。雖然特首及司局長月前自願減薪一成，為期一年，惟特首林鄭月娥薪酬於國際元首的薪酬中仍名列前茅。

由於新冠肺炎疫情在全球多國蔓延，多國領導均捐出薪金或減薪與民眾共度時艱，包括新加坡、馬來西亞及菲律賓等地，當中新加坡高官早前更宣布由原本減薪一個月「加碼」至三個月，惟港府一眾問責班子最初只捐出一個月薪酬，及後調薪機制更顯示問責官員可於今年七月加薪百分之二，惟港府在輿論壓力下，日前始宣布凍薪一年。

林鄭現時月薪為四十三萬四千元，年薪約五百二十萬元，即使她自願減薪一成後，月薪仍高達三十九萬元，即年薪近四百六十九萬元。美國傳媒去年根據二○一八年四月的資料報道，林鄭年薪早已是全球第二高，僅次於年薪約一千二百五十五萬港元的新加坡總理李顯龍，林鄭較瑞士聯邦總統（主席）毛雷爾、美國總統特朗普和澳洲總理莫里森的年薪更高。

新加坡政府率先於今年二月二十八日宣布，總統及內閣官員減薪一個月，與民眾共度時艱。至三月二十六日新加坡副總理兼財政部長王瑞杰宣布減薪「加碼」，高官包括高級政治職務者如總統、部長、國會議長、副議長等，將減薪三個月，其他政府官員會按職級減薪半個月至三個月。同日，馬來西亞首相毛希丁隨即宣布所有內閣成員一律減薪兩個月，並將減出的薪金捐到新冠肺炎救濟基金。