問責官員被譏三流政治家　止暴無能抗疫差

新冠肺炎疫情及死灰復燃的示威遊行持續打擊本港經濟，政府抗疫抗暴無能屢被炮轟，雖然包括特首及司局長在內的問責官員先後捐出一個月薪金、自願減薪一成及凍薪一年，惟社會有聲音仍未足夠，難以平息民怨。有議員及學者狠批問責官員近年表現不佳，部分更醜聞纏身，更形容問責官員為「三流政治家」，但仍繼續享受高薪厚祿，故促再減薪，而減薪幅度最少三成，與市民共度時艱。

議員田北辰指，在現時的經濟環境下，私人企業員工的減薪幅度必定超過一成，指政府問責官員凍薪並不足夠，促政府再考慮減薪安排。田指政府應在疫情期間帶頭減薪，促請問責班子在疫情期間減薪三成，可節省庫房支出之餘，問責班子作為管制團隊亦應該與市民共患難。議員麥美娟指，外國政府都有減薪措施，稱港府問責團隊應倣效外國減薪，讓市民得知政府願意與市民共同承擔，以改善市民對政府的觀感。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，政治委任官員凍薪並不足以平息民怨，批評問責官員高薪厚祿但非物有所值，形容為「三流政治家」。陳又指，高官「拎咁高人工，去唔到咁高水平」，批評政府近年來表現不佳、導致社會民怨四起，但仍繼續依靠調薪機制加薪，既不符合社會實際情況，亦浪費納稅人金錢，促大幅減薪，以平息民怨。陳預料如政府無視民怨，堅持不大幅減薪，社會將再次陷入示威暴亂。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生指，不少市民認為政府「做得唔好」，如政府有政治智慧應減薪，從而改善市民的觀感問題。他認為，不少私營企業收入減少，甚至零收入，利得稅減少，加上政府多次推出抗疫措施亦導致庫房儲備減少，高官減薪可減慢庫房儲備流失。

至於政府的調薪機制，何承認機制應考慮多重因素，但官員仍可自願減薪，強調處事毋須過於「機械化」。新冠肺炎爆發後，不少市民曾要求政府參考其他地方，透過減薪展示與市民共度時艱的決心，其後特首及所有問責官員於今年三月初決定捐出一個月薪金予慈善團體，惟市民仍感不滿，政府至在四月初「跪低」並宣布特首、各司局長及特首辦主任減薪一成，為期一年。此外，按調薪機制，問責官員在今年七月一日起可加薪百分之二，但政府決定在減薪一成的基礎上再凍薪一年，惟外界仍感不滿，批評未能反映問責官員表現不濟。