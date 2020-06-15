僱主要員工自願離職才助申請抗疫基金　工會促政府設失業援助

現時申請防疫抗疫基金，大多要僱主在文件上蓋印，否則難以申請。有工會指近日接獲求助個案，有僱主要求員工自願離職才協助申請，對僱員有欠保障，建議政府公布保就業計劃申請數字後，用撥款的餘額設立緊急失業援助，直接幫助失業市民。

工聯會副理事長陳兆華早前接到7名校巴職員求助，指僱主2月要求他們先簽自願離職書，再簽發防疫抗疫基金的申請文件。陳指迫使員工自願離職是違法，該7名員工當時沒簽署，現時已被解僱，其申請文件上沒有僱主的蓋印，能否成功申請仍是未知之數。

陳同時是汽車交通運輸業總工會主席，他提到基金向運輸業界的津貼，當中給予大型巴士的支援也分成校巴和旅遊巴2種，以校巴為例，1輛校巴只能有1位司機和保母申請津貼，惟行內反映跨境校巴很多時有4位保母，如何申請和分配津貼便成難題。

申請基金援助涵蓋面不足、門檻高，早被人議論，例如不同類型的自由工作者，因無強積金戶口，無法申請任何援助，不少人曾建議政府參考外國，以稅單、糧單作申請證明，但政府未有考慮相關辦法。

工聯會勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪指出，香港行業太多，難補償所有遺漏，建議政府公布保就業計劃申請數字後，用撥款的餘額設立緊急失業援助，直接幫助失業市民。

鄧又認為，綜援亦可以做多一小步，繼放寬資產限額後，再放寬至1人可申請，但長遠而言，鄧認為宜參考其他地方經驗，如英國的失業保險，以便迅速識別勞動人口，能及早援助失業人士。