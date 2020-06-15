東方民調：學者斥注資鹵莽　憂變無底深潭

海洋公園及國泰航空齊陷入生死邊緣，歸根究柢是長期管理不善，新冠肺炎疫情成為催化劑，獲港府出手打救亦暫時保命一年。有議員及學者批評港府如同「搵納稅人笨」，擔心如「洗濕個頭」，若海洋公園及國泰持續虧損繼續「攤大手板」，恐淪為「無底深潭」。

海洋公園連續虧損四年，因管理不善面對問題眾多，如機動遊戲設施老化無新意，但維修保養費用高昂；亞洲區內主題樂園競爭激烈，公園全無對策，加上香港陷入政治狂熱，瘋狂排斥內地客，再遇上疫情夾擊，公園被迫關門。海洋公園重開，未來能否轉虧為盈令人關注，據了解，公園計劃未來將縮減規模，至今未有交代具體發展計劃。

至於國泰航空，在疫情爆發前，其管理水平已受盡質疑，各方表現劣迹斑斑，包括「賭輸期油」致近年虧蝕連連、洩露九百四十萬名乘客個人資料事件醜出國際、多名員工捲入反修例及違法事件被捕，以及其事故頻生、服務水平差劣令乘客投訴不絕等。港府向國泰「泵水」備受爭議，消息公布後，國泰遭多間大行唱淡，經濟學家亦對長線復飛感到悲觀，國泰前景不明。

港府出手打救，被轟是不自量力，加劇財赤。事實上，港府亦自身難保，暴疫夾擊，加上中美貿易戰，以及未來西方因為「港版國安法」可能作出的制裁行動，經濟堪憂。港府近期的紓困措施造成財赤大幅增加，往後數年亦難轉虧為盈，財政儲備由逾萬億元水平降至八千億至九千億元，可謂岌岌可危，未來還有多項大白象工程需要找數。

議員譚文豪批海洋公園考慮縮減規模，等於自減吸引力，直指只節流不開源難扭轉虧蝕，亦擔心情況繼續惡性循環，最終要再以公帑填氹。向國泰注資港府同樣「洗濕個頭」，若國泰如同海洋公園繼續虧蝕，質疑港府是否繼續注資，令幾百億公帑隨時化為烏有。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強形容，港府向國泰注資的舉動鹵莽，擔心國泰持續虧損，最終加劇港府財政壓力，影響民生開支。