東方民調：救國泰海洋公園　硬推大嶼狂燒錢

港府未來仍要為明日大嶼等大白象工程找數，用公帑為國泰及海洋公園填氹，被轟不自量力。

港府繼打救海洋公園後，首次動用土地基金繞過立法會，注資陷入冧檔危機的國泰航空。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府用公帑幫人填黑洞，最終恐變成長期泵水，港府淪為提款機有排輸。香港遭黑暴及疫症夾擊經濟堪憂，港府庫房面對巨大財政壓力，未來仍要為多項大白象工程填氹，根本自身難保，不自量力，憂亂倒錢落海，勢掏空庫房，影響民生開支。

海洋公園近年因管理不善而陷入財困，商務及經濟發展局向立法會財務委員會申請撥款，最終在爭議聲中通過向海洋公園撥款逾五十四億元，暫時逃過倒閉的命運，但這筆撥款僅夠公園營運一年，有經濟學者直言只是「買時間續命」，擔心動用公帑支援公園還債，將墮入無底深潭。

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空亦面臨冧檔危機，國泰公布三百九十億元資本重組計劃，獲港府「泵水」共二百七十三億元。但根據國泰二月至今每月虧損達廿五億至三十億元，若情況持續，今次集資最多只能燒約一年。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百三十名十八歲或以上市民，結果顯示，對於港府向海洋公園撥款救亡，但公園未有開源新計劃，三成五受訪者坦言不樂觀，難轉虧為盈；三成批評公園懶開源，遲早玩完；兩成五直指無增加吸引力成致命傷。

國泰冧檔，港府首次向私人企業注資，若情況無改善只能捱一年，三成二受訪者轟港府出手鹵莽，搵納稅人笨；兩成二批評港府死攬，公帑填黑洞；一成八憂港府洗濕頭有排輸。

海洋公園及國泰航空均面對長期管理不善等根本問題，四成一受訪者認為，港府打救效用短，長遠須改革；三成三直指，敗在管理不善難翻身；一成六擔心，港府恐變長期泵水。

港府向西九文化區撥地填補工程超支，惟西九未來三年仍面對卅九億元赤字，三成五受訪者憂港府淪提款機，公帑埋單；兩成九批評港府只識幫人填氹，不如多派錢；一成六擔心有樣學樣，成海洋公園翻版。

港府面對不少基建延誤要補鑊，明日大嶼填海計劃料花萬億元，兩成九擔心，勢加劇財赤；兩成五形容如倒錢落海；兩成一直指，大白象淪無底洞。

為抗疫、紓緩措施及基建填氹，港府財赤已大幅增加，三成六受訪者憂花光儲備，掏空庫房；三成四形容港府不自量力，自身難保；一成六憂最終影響民生開支。

綜觀情況，大部分受訪者憂慮海洋公園及國泰航空管理不善難轉虧為盈，淪為長期「伸手黨」，港府繼續用公帑埋單恐成為大輸家，受訪者更批評港府幫人填氹，倒不如多派錢。