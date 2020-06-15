探射燈：泥頭打包棄街　天眼難檢控

不少小型工程承判商為節省泥頭車運輸費，寧願在街上亂棄，行內俗稱「咸肉粽」的泥頭廢物隨處可見。

每到裝修旺季，建築廢物亂棄氾濫，不少工人索性將建築廢物隨處堆放在街上，堵塞商店門口又「靠害」行人，高峰時路邊更會出現由建築廢物堆起的「泥頭山」。環保署雖裝設天眼及發出定額罰款票控，惟情況未見改善，泥頭車業界則建議政府於各區垃圾站設立回收點。

香港泥頭車司機協會主席李志輝指，當年實施建築廢物處置收費計劃，不少小型工程承判商為節省泥頭車運輸費，寧願在街上亂棄，甚至租車將廢料載到偏遠地區非法棄置。他建議政府可在各區設置社區廢物回收站，「起碼有個位收集，唔使通街都係，市民行都行唔到。」

據了解，環保署多管齊下，包括發傳票及定額罰款，又在網站公布51個黑點，並於2016年起加裝「天眼」攝錄機等，檢控率卻長期偏低，惟李卻指不足為奇，「啲工人會將啲泥頭一包包裝好先揼出去街邊，我哋行內會叫呢啲做『鹹肉粽』，執法人員睇番天眼都睇唔出啲咩，以為係普通一袋垃圾，咁點會檢控到。」

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