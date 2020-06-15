探射燈：環團批垃圾徵費遲遲未立法種禍

建築廢物「喬裝」成家居垃圾潛入堆填區禁之不絕，有環保團體指，背後原因在於家居垃圾徵費立法拖延多年，相關做法令不法分子有利可圖，促政府盡快立法。惟環保署本年初表示仍須有1年多準備期，屆時須視乎社會情況，再決定正式落實日期。

「一日家居垃圾唔收錢，一日都會有司機將啲建築廢物扮家居垃圾運入去堆填區，因為唔使畀錢，回收商多咗錢賺吖嘛。」環保組織綠惜地球總幹事劉祉鋒指，都市固體廢物收費討論多時，最接近立法的是環境局於前年向立法會提交關於都市固體廢物收費的條例草案，在徵費實施的首3年，指定垃圾袋收費定為每公升容量一毫一，「但係依家睇嚟有排都未搞到。」

劉又指，即使條例通過，局方亦表明起碼仍須1年多時間作準備方可實行，「政府話要12至18個月準備垃圾徵費一齊所需嘅設備、實質應該點運作同埋一啲電子紀錄系統等，但係呢啲嘢係咪可以一路做住先，去增加效率呢？」

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