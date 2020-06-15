探射燈：倒泥頭出蠱惑　假扮家居垃圾　環保署好易呃

有斗車司機涉嫌從回收場提取建築廢物後，再將家居垃圾鋪在面層掩人耳目，進入堆填區免費傾倒。

根據環保署的建築廢物處置收費計劃，現時回收商要於堆填區內傾倒建築廢物，需按比例繳費。但東網記者調查發現，有斗車司機涉嫌從回收場提取建築廢物後，於不同垃圾站「加料」，將家居垃圾鋪在面層掩人耳目，經非建築廢物通道進入堆填區免費傾倒，估計每月數10萬港元處置費「袋袋平安」。

每日中午，油塘工業區內多輛24噸夾斗貨車排隊進入高輝道1間五金回收場。該回收場以經營五金回收為主，場內有多輛環保斗貨車及廢棄金屬製品。但從高空俯瞰，發現夾斗貨車經過車路駛進以貨櫃屋作分隔的空地，面積比經營五金回收的「前門」大近2倍，內裏是由建築廢物堆積成一座座「泥頭山」。

「泥頭山」上有3輛履帶式伸縮臂剷車，當夾斗貨車泊好後，剷車便開始將建築廢物如泥頭、碎石及木板等剷上夾斗車，被填滿的夾斗車其後離開，停泊於坪輋五洲路1個垃圾站，並將垃圾站的家居垃圾夾上車斗，鋪在面層，將建築廢物「喬裝」成家居垃圾。該車隨後開往位於打鼓嶺的新界東北堆填區，經非建築廢物通道進入堆填區「免費」傾倒垃圾，大約十分鐘後「吉車」離開。

環保署2005年實施建築廢物處置收費計劃，建築廢物產生者須開立帳戶，並須透過帳戶繳交費用。以按重量計不多於50%建築廢物計算，每噸廢物需繳付200港元。以每斗淨重約10噸廢物計算，相關司機一轉便省去2000港元。

「好多回收場借啲易都會咁做，佢哋將啲泥頭逐啲逐啲收番嚟，每噸收人哋200、300蚊，再分啲畀司機，扮係家居垃圾車去堆填區，每日有5至6架車入堆填區，每車賺3000蚊左右，回收場每日可以淨賺萬幾2萬蚊，1個月有成幾十萬。」知情人士透露，相關做法避過環保署收費，無論回收場或是貨車司機均能從中獲利。

東網記者日前向涉事回收場查詢，於收銀處的職員表示負責人不在場，並對夾斗車「喬裝」及「免費」進入堆填區傾倒垃圾拒絕回應。

議員柯創盛指，環保署推出政策後有責任確保政策在執行上沒有偏離其原意甚至出現漏洞，柯促署方加強抽查由各通道進入堆填區車輛，確保司機沒有漏報和瞞報。

環保署回覆指，相關回收場可能涉及違規事宜，署方現正就相關資料進行調查，現階段未有結果。發言人又指，署方已即時加強在堆填區的監控及突擊檢查，防範違規行為。

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