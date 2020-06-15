Dr.東：疫情令人鬱到病易傷臟腑　中醫師教飲湯茶解鬱安神

新冠肺炎疫情下，市民都留家抗疫或工作，又要搶購抗疫物資，甚至擔心被放無薪假或被公司裁減，令人坐立不安，甚至連「抖啖大氣」也覺得「頂住頂住」。有中醫師指，這些都是鬱到病的病徵，過去兩、三個月，不少病人對疫情憂心忡忡，導致鬱症，最常見的是肝氣鬱結和心脾兩虛，嚴重的患者甚至會接二連三傷及其他臟腑。中醫師建議，有鬱症病徵的人，可以服用解鬱三花茶和桂圓蓮子粥等，解鬱安神。

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師楊碧華指，疫情最高峰的3、4月，鬱症病人比往常多，長者佔大多數，他們對疫情不甚了解而「諗埋一邊」，而婦女在家工作，要照顧停課的孩子，又要撲物資等，被種種壓力、緊張、抑鬱及焦慮等負面情緒充斥，不少人因而失眠，最終鬱到病。

楊解釋，肝氣鬱結和心脾兩虛是兩大常見鬱症，前者主要是過度憂慮，阻礙調達肝氣暢達，令全身經絡氣機運行欠暢順；而後者則是思慮太過、壓力太大，損傷心脾功能，進而導致心氣不足，令脾胃功能較差，運化食物功能減弱，血氣生化不足，全身血氣都會減弱。若鬱症一直拖延、諱疾忌醫，有可能對這些臟腑造成實質性損害，甚至連其他臟腑亦接二連三出現失衡狀況，如肝、腎等。

到底如何察覺自己患上鬱症？楊指，肝氣鬱結的患者，胸口、胸脇位置會漲滿、疼痛，心口亦會感到翳悶，呼吸不暢順，常常想「抖大氣」，亦有機會失眠；而心脾兩虛則會出現心慌、心悸，沒胃口、頭暈，同樣也會失眠，兩者最大的差異，前者屬實症，後者則是虛症，需要補充心氣，兩者併見的情況亦相當普遍。她提到鬱症在女士間較常見，尤其是會受到經期影響，月經前夕有機會出現肝氣鬱結，而在經其後則會出現虛症。

楊指，鬱症的症狀有至少7、8個，中醫在治療時就不同體質或症狀，使用不同治療藥方，如肝氣鬱結者，會用到柴胡疏肝湯和逍遙散，柴胡有和解表裏的功效，梳理肝膽、少陽的氣機；而心脾兩虛，則要為病人補氣血、補益生脾，因此會用到當歸、北芪為主的歸脾湯；陰虛火旺則會用到天王補心丹，補心陰以平虛火；痰氣鬱結則是有痰火，咽在喉嚨，會用到半夏厚樸湯。

除了服用中藥，中醫亦會以針灸、耳穴治療，亦會教病人回家後自行做穴位推拿，神門穴和內分泌穴，都能刺激腦部產生血清素等激素，有助治療鬱症。至於市民發現自己出現部分病徵時，亦能以食療緩和病情，包括主治肝氣鬱結的解鬱三花茶，以玫瑰花、合歡花、素韾花等沖泡而成，能疏肝行氣、解鬱安神；以及緩和心脾兩虛的桂圓蓮子粥，能調養心脾，解鬱安神。

楊表示，日常生活亦要多留神，作息要定時，避免熬夜，保持清淡飲食，減少進少辛辣、刺激、煎炸的食物。另外，恒常做適量運作亦可紓緩壓力，鬆弛情緒，但最重要還是多與家人、朋友聊天，把心中鬱悶一掃而空。