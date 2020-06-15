網民熱話：無品男港鐵車廂開餐　食飽落車飯盒掉地下

在有限空間港鐵車廂內進食，不單止影響別人，亦觸犯港鐵附例。不過，日前有男子無視規條，竟在車廂內食飯盒，最後更將飯盒、飲品杯全部棄於地上便一走了之。網民怒轟「冚家X真係無處不在」。

事發於前日（13日）下午，有網民拍攝到一名身穿灰色上衣的年輕男子，在港鐵荃灣線往中環方向的車廂內，將飲品及飯盒蓋放在地上，並無視身邊有其他乘客，公然進食，坐在其身旁的大叔也「無眼睇」。當列車到達金鐘站，男子居然將已食完的飯盒、膠杯等垃圾遺在車廂地上，便轉身離開。面對散落一地的垃圾，拍攝者似乎對男子的自私行為過於驚訝，並無即時喝停男子，而是默默目送對方離開。

有網民表示，男子已非首次因在車廂進食而被拍攝，更聲稱對方是在炮台山北角城中心工作。亦有人獻計作「大報復」，「點解冇人喺佢面前咳幾聲呀？」根據港鐵附例，乘客不得在已付車費區域內進食，亦不可將垃圾拋在鐵路處所，最高處罰分別為2千港元及罰款5千港元及監禁6個月。

網民有話說

Pandaskiko Lai：唔關我事，我睇唔到，唔知道，完！

Derrick NG：保持地方清潔，請將垃圾拋出車外。

Sam Wo：淨係拍片有咩用...

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