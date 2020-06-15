中三至中五跨境生復課　福田口岸大排長龍

今日(15日)除了是幼稚園高班(K3)至初小的復課日，中三至中五的跨境學生亦於今日恢復到港上課。今早7時許，福田口岸外便已大排長龍，數以百計身穿校服的學生等候過關，人龍排至口岸大樓外。有讀者表示，其女兒於6時50分已抵達福田口岸，等至8時才成功過關，認為政府應開放更多口岸，消化跨境學童人流。另有讀者指在關口大樓外排隊一個小時，亦等不到過關。消息指今早學生過關情況較混亂，只有少數校巴準時由關口開出。

據了解，一間位於天水圍的中學分別在落馬洲口岸及深圳灣口岸接載10名學生到校，校巴原定於今早7時及7時半開出，但過關時有延遲，亦有學生遲到。有學生於8時15分後才陸續到校，部分學生接近9時亦未抵達學校。

深圳市人民政府口岸辦公室早前表示，跨境學生入境深圳可豁免隔離措施，惟學生前往口岸通關就學時，應持有7日內新冠肺炎病毒檢測陰性結果證明，以及「i深圳」健康認證碼過關。學生放學後須按照學校安排返回深圳，不要前往香港其他區域。而為應付跨境學生人潮，深圳灣及福田落馬洲口岸提早開放。