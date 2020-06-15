許樹昌：祿泉樓病毒經空氣傳播機會微　促放寬禁聚令

沙田瀝源邨祿泉樓先後有多名住戶確診新冠肺炎，香港大學微生物學系講座教授袁國勇早前視察後指祿泉樓可能出現空氣傳播。不過中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日(15日)在電台節目表示，相信透過空氣傳染的機會不大，懷疑最新確診的男患者出現的特殊情況，可能與技術問題有關。

許指最新確診的男患者，鼻咽拭子和深喉唾液樣本等都未驗出病毒，但支氣管分泌樣本對病毒呈陽性反應，情況較為特殊，可能是抽取樣本的時間和技術問題。許又指按照現時祿泉樓患者單位的分布，相信病毒仍是經飛沫污染公共設施為主，現時高危住戶已入住檢疫中心，加上自出現首名確診者之後大廈已經清洗多次，認為仍在祿泉樓的住戶毋須擔心。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超則表示，多個環境樣本包括廁所、抽氣扇等，都找不到病毒殘餘，目前仍無客觀證據證明祿泉樓群組是透過空氣傳播，相信病毒透過接觸公用設施傳播的機會較大。對於有確診患者經多次病毒測試才驗出陽性結果，梁指情況並非罕見，一般病人上呼吸道的病毒數目較少，要採集下呼吸道樣本才能測出病。他強調，確診者未必有病徵，因此當局要做好檢測工作。

政府限制社交距離的防疫措施周四(18日)將屆滿，許樹昌認為，暫時看不到祿泉樓的感染個案流出社區，加上已經開學和重開海洋公園等，認為再維持8人禁聚令的意義不大，可以容許食肆每枱人數增至最多12人，但枱與枱之間仍須保持距離。梁子超則指，現時大部分公共地方都有遠超8人聚集，認為禁聚令在戶外發揮的作用微乎其微。