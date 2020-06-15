消委會：250宗課程改動投訴　家長付$6300報班換教材自學

新冠肺炎疫情之下，除了正規學校停課外，校外進修課程或兒童興趣班亦相繼改以網上授課，惟家長不滿校方單方面更改課堂安排。消費者委員會今年首5個月接獲逾250宗相關投訴，涉及校方單方面改動課堂安排、教學形式，以至課程內容。消委會提醒校方，在改變課堂安排前，須確保課堂內容、授課時間及師資等，與原訂的實體教學效果相符，並與學生及其家長保持良好溝通，以保障消費者的權益。

其中一名投訴人梁太，為其兒子報讀價值9100港元的K3英文拼音課程，受疫情影響，原訂2月中開課的課程，改在一個月後以網上形式復課，校方更要求家長盡快上網選擇上課日期，並預先編印教材，安排陪同子女一起上課。梁太認為幼稚園學生難以專注在電腦前學習，加上報讀昂貴課程的原意，是讓兒子由外籍教師親身教授拼音技巧90分鐘，非隔着屏幕上15分鐘課。該校原本堅拒退款，經消委會商討後，校方最終同意退款。

另一投訴人鄭女士則為就讀中五的女兒報讀另一學校的英語文憑試預備班，價值6300港元，該校同樣取消原訂在2月中開課的預備班，只向學生提供自學教材。投訴人不滿僅「被動地」接獲通知，付出逾6000港元學費卻只換來自學教材，無助提升女兒應試技巧，對此大感不公，該校同樣拒絕退款，經消委會安排後，雙方終達成共識。

消委會表示，理解今次疫情為不少行業帶來艱巨的挑戰，但公司在思考如何在禁聚令下提供服務時，往往未能照顧消費者的需要和感受。該會強調，即使合約訂明「不可退款」、「商戶保留最終決定權」等條款，商戶亦不應以此為「擋箭牌」，單方面更改課堂安排，導致教學質素與消費者期望出現巨大落差。