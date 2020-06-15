消委會：阿波羅KFC雪糕含菌量超標　麥當勞新地驗出防腐劑

夏日炎炎，雪糕成為解暑良方。消費者委員會調查發現，市面29款雪糕中，有2款樣本的總含菌量和大腸菌群含量超出法例上限，反映衞生情況欠理想，有2款更含有屬低毒性的山梨酸，消委會已將食品轉交食物安全中心跟進。另外，消委會又發現有65%樣本屬高糖及高脂，有機會增加血液中「壞膽固醇」含量的飽和脂肪，提醒市民切忌過量食用，以免引致肥胖及患上糖尿病、心臓病等風險。

消委會測試29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點樣本，包括6款雲呢拿、11款朱古力、3款士多啤梨、2款曲奇忌廉、5款綠茶或抹茶，以及2款牛奶。結果發現，在2款非預先包裝的冰凍甜點中，分別檢出含每公斤57及123毫克的山梨酸，是「McDonald's」朱古力脆皮草莓新地及「Sweets House CHA CHA」豪華版軟雪糕。《食物內防腐劑規例》中列明，山梨酸作為防腐劑，不可添加於以乳類和脂肪為主的甜品，而山梨酸屬低毒性。消委會已將食品轉交食物安全中心跟進。

雪糕的總含菌量及大腸菌群含量反映其衞生質素，消委會測試發現，有2款非預先包裝樣本的衞生情況未如理想，兩者含量均超出《冰凍甜點規例》的標準上限。有1款的總含菌量達每克5.8萬個細菌，屬「阿波羅」薄荷朱古力，另有1款的大腸菌群含量則達每克280個，是「KFC」的特選牛乳朱古力曲奇新地。

消委會指，高度關注雪糕和冰涷甜點的安全及衞生情況，提醒業界應提升產品質量監控，確保各工序嚴格遵守衞生規範，減低產品受污染機會。

另外，雪糕的糖分及脂肪同樣令人關注。有19款樣本的含糖量，達食安中心的「高糖」食物參考水平，即每100克超過15克糖，最高糖含量的1款雪糕達81克，如同攝入約18.3克游離糖，佔成人每日建議糖分攝取量超過35%。

同時，全部樣本均檢出飽和脂肪，含量由每100克1.1克至14.6克。另有1款雪糕樣本的總脂肪含量達71克，達到食安中心的「高脂」食物參考水平，即每100克含超過20克總脂肪。以每日攝取2000千卡能量的成年人為例，進食1份食用分量71克總脂肪含量最高的樣本，便等於攝取約15.2克總脂肪，佔世衞建議每日應進食少於66克總脂肪的攝取量逾20%。

消委會表示，市民須注意食品的糖和脂肪含量，切忌過量食用，以免引致肥胖，繼而增加患上糖尿病、心臓病等慢性疾病的風險。而飽和脂肪會增加血液內「壞膽固醇」的含量，增加罹患冠心病的風險，市民應減少有關攝取量。

食安中心表示，有關防腐劑的檢測結果，確定有關食物類別可含山梨酸，而檢測出的山梨酸含量並沒有超出法例標準。中心已就部分不合格的樣本，作出跟進及採取行動，包括派員巡查有關食肆及指令停售該款食品、向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，以及要求食肆進行徹底清潔和消毒等。如有足夠證據，中心會提出檢控。

麥當勞生產商回應指，該會檢出的山梨酸含量來自士多啤梨糖漿而非新地，強調含量符合香港法例規定，亦有按政府預先包裝食物營養資料標籤制度的標示方式，提供食品營養資訊。Sweets House CHA CHA代理商表示，產品在生產過程中並無添加防腐劑，檢出的防腐劑來自其中一款原材料，含量符合香港法例標準。KFC生產商則表示，已即時在分店停售所有新地，並委託獨立檢測認可機構為所有分店進行新地測試，結果顯示全線分店均合品質要求。