消委會：泊車優惠不一要留意　閘機時間或致多付泊車費

香港地少車多，在港泊車是不少車主的煩惱。消費者委員會早前派人到全港各區共40個多層停車場調查，發現部分收費條款欠清晰，展示收費的方式容易造成誤導，泊車優惠更五花八門，提醒市民要問清條款。

消委會調查的40個停車場中，有34個停車場提供免費泊車優惠，市民必須到指定店舖消費、到食肆堂食、午膳或晚膳、當日到戲院看電影或在指定時段內消費等才可享優惠。一般最低消費金額由100至1500港元，可免費泊車時數則由1至6小時不等。有21個停車場訂明必須以電子貨幣簽帳消費，另有14個停車場的優惠則只接受單一收據計算。

相關優惠設有換領時間，有21個停車場設有最後換領時間，由晚上10時至午夜12時，當中4個停車場沒有在任何地方標明換領泊車優惠的最後時間。消委會提醒，駕駛者必須先了解清楚相關消費的條款細則，否則要額外消費才能享有優惠，又或要無奈付泊車費，而車主有機會因錯過換領時間最終未能享用優惠。

消委會又發現，有10個停車場的入閘機時間較天文台時間慢1至3分鐘，有部分更快1分鐘，提醒車主停車場時間的準確程度可能導致多支付泊車費。另外，該會在實地考察中發現有7個商場的停車場，只容許車身高度少於1.85米的車輛進入，部分停車場泊車位空間較窄，闊度只有約2.1米。消委會指，部分停車場路窄彎多，令實試過程十分驚險，而車身較大的車輛停車後要小心打開車門，避免與鄰車碰撞，自認泊車技術欠佳的司機需要留意。

消委會今年1至5月收到16宗有關停車場服務的投訴，較去年同期的21宗減少，去年全年則接獲48宗相關投訴。該會指，投訴個案主要涉及泊車條款不清晰而引致的收費爭議，是次實測確認消費者的不滿並非無理。該會期望停車場營辦者能以服務為本，從速改善，以清楚及多渠道方式展示其收費和優惠條款，方便駕駛人士掌握足夠資訊作出知情選擇。