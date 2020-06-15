消委會：兒童水上用品含潛在致癌物　逾7成樣本不符歐安全標準

炎炎夏日，最佳的活動莫過於「同沙灘玩遊戲」，家長亦頻頻出動，為子女購買水上用品，確保子女在嬉水或游泳時的安全。消費者委員會測試22款兒童水上用品，發現全部均驗出潛在致癌物多環芳香烴，質素亦欠理想，逾7成樣本不符合歐洲安全標準，或會傾側下沉、物料接縫裂開、安全扣鬆脫，或充氣活塞漏氣。消委會研究及試驗小組副主席雷永昌強調，任何游泳輔助用品都不是救生用品，必須時刻小心看顧兒童，避免遇溺的風險。

消委會測試的22款兒童水上用品，包括15款游泳輔助用品，以及7款兒童水泡，主要供兒童在淺水的地方作嬉水用途。測試中的游泳輔助用品，包括4款嬰兒游泳頸圈及2款兒童游泳胸圈，當中5款的安全扣，可被解開的力度低於歐洲標準指引，標明適合一歲以上嬰兒使用的「海之雨Baby Swimming Ring」表現最差。雷永昌在示範時指，其安全扣有機會「撞下其他地方都會鬆脫」，而胸圈「Fred's Swimtrainer」則除了有安全扣，將胸環固定在兒童身上，更有固定帶防止活動時意外鬆脫。雷提到，頸圈太大或會鬆脫，太緊亦希機會導致兒童窒息，並不鼓勵使用，認為胸圈相對安全。

另外，消委會亦評估了9款兒童游泳座椅於水中的穩定性，結果顯示，6款樣本的表現未如理想，當主充氣室出現漏氣，產品的浮力不足以令座椅保持直立位置，又或支撐兒童身體，其中中國製的「Bestway」、「Intex」、「Peppa Pig」、「Intex」更僅得1個充氣室，不符合標準訂明最少要有2個獨立氣室的要求，而「Intex」在水中翻轉後，兒童假人模型被座椅卡著身體，未能安全逃生，其物料接縫處，在第165次充氣下裂開，未能通過歐洲標準可充氣500次的要求。

測試亦包括7款兒童水泡樣本，當中「B.Duck Be Playful Kids Swim Ring」和「Hello Kitty Swimming Ring 60cm」的充氣活塞，在按進游水泡後，塞子從水泡充氣表面突出5毫米以上，容易被打開、漏氣。

今次的研究亦顯示，22款樣本均驗出致癌物質萘，當中6款的含量高於德國自願性安全標籤計劃的要求上限，雷永昌指，萘可透過呼吸或用口吮吸時吸入，若發現家中游泳用品有強烈的塑膠味，建議應放在通風位置，待氣味散去才使用。測試亦發現，有8款樣本檢出致敏物菲、2款檢出致敏物芘，由於菲和芘屬皮膚和呼吸道致敏物，長時間接觸有機會引致紅疹或過敏反應。