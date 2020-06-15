消委會：驅蚊產品可刺激眼睛皮膚 嬰幼兒或致敏宜避用

夏天市民到郊外最被怕蚊咬，消費者委員會檢視市面上69款驅蚊產品，發現無論含活性成分或天然成分的驅蚊產品均存在使用風險，有機會刺激眼睛或皮膚，部分更不適合嬰幼兒使用。此外，消委會認為香港現行對不直接施用在人體上的驅蚊產品，例如驅蚊貼，納入《除害劑條例》監管，監管並不足夠，期望政府進一步完善規管此類驅蚊產品，包括產品需要標示活性成分、濃度及聲稱效用，讓消費者掌握更多資訊，從而作出選擇。

69款驅蚊產品包括噴務裝、驅蚊貼、乳液、手帶或手環及濕紙巾等。當中28款標示含有美國疾病預防及控制中心推薦的5種驅蚊劑活性成分，另外9款分別含丁基乙酰基氨基丙酸乙酯(簡稱IR3535)、對-薄荷烷-3,8二醇(簡稱PMD)，以及甲基壬基酮(又稱IBI-246)，它們同屬於生物性除害劑，可從天然物質提取或合成而來。不過，使用這些驅蚊成分都有需留意的地方。

消委會提醒家長須留意部分化合物不適合用於嬰幼兒身上，例如派卡瑞丁和IR3535，雖然無色無臭，但使用中或會刺激眼睛。至於使用含高濃度的避蚊胺產品，特別是用於兒童身上，有機會引致皮疹、水泡，刺激皮膚及黏膜，故美國建議以上3種活性成分均不宜用於2個月以下嬰兒身上。

香港衞生署衞生防護中心則建議，兒童使用含避蚊胺產品，濃度不應超過10%。另外，3款含PMD的樣本中，有1款沒有標示含量，另外2款的含量分別為26%及10%。PMD提取自檸檬桉或檸檬尤加利樹的精油，使用時應避免接觸眼睛，美國疾控中心及加拿大兒科學會不建議3歲以下兒童使用。

衞生署建議，成人使用避蚊胺時，其濃度分別不應逾30%，6個月或以下的嬰兒則應避免使用。如兒童前往蚊傳疾病流行的國家或地區而有機會被蚊叮咬，兩個月或以上的兒童可使用濃度上限為30%的避蚊胺。

消委會指出，近年不少驅蚊產品都標榜成分天然，但這亦不代表絕對安全，香茅油可能會輕度刺激皮膚、眼睛、喉嚨，引致咳嗽，長期或頻繁接觸，或會引致皮膚過敏，故加拿大政府建議不應用於嬰幼兒身上。

消委會又發現，近3成樣本並沒有列明所含驅蚊成分的濃度，消費者難以評估產品的驅蚊功效，和使用時須留意的事項。消費者逾2成半的產品所含的濃度少於10%，防蚊保護時間十分有限，要小心選擇。

消委會是次亦檢視了18款驅蚊貼、手帶或手環等產品。參考內地消費者組織於2018年，針對50款驅蚊貼和手帶手環產品的真人測試，比較使用樣本前後，皮膚被蚊子試圖叮咬次數相若，甚至在使用後半小時，試圖叮咬次數反而增加，驅蚊效能成疑。