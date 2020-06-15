新樂酒店拉閘正式結業　熟客嘆缺少地方懷緬舊香港

上世紀50年代開業的老牌酒店「新樂酒店」不敵新冠肺炎疫情，昨日(14日)送走酒店最後一批客人後，於今早(15日)9時40分正式拉閘結業，結束近70年的歷史見證，曲終人散。

新樂酒店外今早貼出告示，指酒店及餐廳會於今日結束營業，酒店對此決定深表遺憾，並感謝顧客過去光顧及支持。酒店員工亦把握最後機會，在酒店大堂及酒店外的「新樂酒店」標誌拍照留念。30多名職員在酒店門外拍過大合照後，有人拉下藍色鐵閘和裝上鐵門，其後從酒店探身將鐵門關閉，櫥窗鐵閘其後亦緩緩落下，為新樂酒店畫上句號。

不少途人看到酒店結業的告示後，駐足舉起手機拍下新樂酒店的外貌，其後匆匆離開。

光顧了新樂餐廳30多年的楊先生路經酒店時，職員主動向他揮手打招呼。他指，自己20多歲時已經常到新樂酒樓及新樂餐廳用餐，近年因在附近上班，到訪新樂餐廳成為他與朋友的聚腳點，因此與酒店員工互相認識。他指，新樂酒店由香港人經營，較有人情味，職員與顧客的關係較密切，對酒店結業感到可惜。

對新樂酒店非常了解的他指，新樂酒店旁的屈臣氏原本是新樂酒樓，酒樓閣樓則是新樂餐廳，惟酒樓早年因租金昂貴，最終結業，舖位由屈臣氏承租，新樂餐廳因而搬到屈臣氏旁的舖位繼續營業，故新樂酒店與新樂餐廳之間有一店之隔。

另一位熟客彭女士亦對新樂酒店結業感到相當不捨，她稱自己30年前已開始光顧新樂酒店，算是自己回憶的其中一部分，「以前啲美國朋友返嚟，我都會幫佢訂呢度！」她憂慮酒店結業後，會缺少了一個懷緬舊香港的地方。

新樂酒店於50年代由已故「酒店大王」許讓成創辦，許於60年代初擁有新樂酒店、百樂酒店、樂斯酒店及新新酒店等多家酒店，惟現時只剩新樂酒店由許氏家族經營。隨着新樂酒店結業，許氏家族被稱為香港「酒店大王」的歷史亦正式告一段落。