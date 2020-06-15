燈光師認企圖扔汽油彈　母病歿感自責

23歲舞台燈光師於去年10月13日在將軍澳示威期間，涉嫌企圖點燃手中的汽油彈，被在場觀察的休班警當場制服。他今日(15日)於區域法院承認在公眾地方管有攻擊性武器及有意圖而企圖縱火兩罪，求情指被捕後一直被羈押，雖在本年5月終獲保釋照顧患癌病母，惟其母在他保釋6日後去世，令他深感後悔及自責。法官表示需時考慮判刑，將他還押至本月24日量刑。

被告姚少康，除本案外，他尚有一案涉及襲擊他人的案件將於明天在觀塘法院審訊，故辯方替被告向法庭申請提犯令。辯方求情指被告當天只是欲把汽油彈扔向路障處圖阻警方推進，並沒有意圖對他人造成傷亡，他只是鹵莽行事，而當時有保護裝備的警員跟他仍有好一段距離。

辯方亦庭上以中文替被告讀出其自撰的求情信，被告指自己乃家中獨子，本有機會赴台升學，卻因父親因工受傷、加上母親又患癌無奈放棄機會。他之後努力工作以報父母恩，在覓得舞台燈光師一職後，由對生活絕望而重拾目標，希望能成為香港知名舞台燈光師。惟面對社會不公，有感公義不能彰顯，他要在社運與家人間作選擇令他十分困擾。

案發後他被收押7個月，期間已深切反省，明白暴力不能解決問題，只會增加雙方的矛盾衝突。且其母在他獲保釋6天後離世，他對未有好好照顧病母感後悔及自責，往後只願照顧相依為命的父親，請求法庭輕判。

案情指當日下午6時許，逾百示威者在將軍澳聚集，並拉雜物起路障。4名休班警在現場觀察，並見被告於唐明街公園旁的路障處走出，右手持汽油彈，左手拿着打火機，並走向正清理路障的警員，並打算點燃汽油彈。休班警隨即上前截停被告，被告掙扎欲逃，最後被制服。

被告當時身穿黑衣黑褲等，警員在他背包搜出易燃液體及布塊等。被告在警誡下保持緘默，後在錄影會面中承認企圖點燃汽油彈扔向路障，圖阻警方推進。