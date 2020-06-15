市建局煥然懿居單位問題多　外牆空心磚隨時墮街傷人

市建局首個港人首置先導項目、土瓜灣馬頭圍道「煥然懿居」單位被揭問題多多。其中有單位外牆簷底驚現空心磚，磚邊更明顯爆裂，隨時「飛磚落街」，傷及無辜。有驗樓師今(15日)指空心磚問題並非僅出現在個別單位，發現不少單位的外牆簷底及露台天花等均有多塊空心磚，「有啲(磚)驗樓時敲完一次都唔敢再掂，塊磚一跌一定飛落街，危害公眾安全！」

以市價62折推售的煥然懿居共兩座大廈，493個單位中有450個為首置單位，早前截至申請時錄得超額認購45倍。市建局行政總監韋志成於上月表示，該局特別委聘獨立檢驗顧問最少檢查3次才將每個單位交付買家。言猶在耳，如今業主陸續收樓後請來驗樓師驗樓，卻發現單位無論主人房、露台、大廳、浴室及廚房均有不同問題。

驗樓師賴達明指出此項目至少5個單位都有上述空心磚安全隱患，不少主人房及大廳外的磚邊出現裂痕，落雨滲水就容易剝落。而浴室窗鉸則因疏水口太細而易積水生銹，浴屏鉸位容易漏水，接駁花灑頭亦有甩漏，「一擰開就射水射到周圍都係，屬於低級錯誤，懷疑交樓前冇檢查清楚」。至於廚房亦被發現地櫃底未有妥善封好，業主日後洗地就有機會令磚或底積水，「愈洗塊磚愈發霉變黑，仲易滲水落樓下」。

「煥然懿居」單位售價介乎314.2萬至660.5萬港元，面積介乎約261至507平方呎。