粵港澳三地認證「健康碼」臨門縮沙　食衞局：沒能完全開放

粵港澳三地構思跨境「健康碼」，食衞局早前透露差不多完成，但今早又指還沒到完全開放的時候。

粵港澳三地構思跨境「健康碼」，食物及衞生局早前透露已差不多完成，但今早(15日)又「縮沙」，食物及衞生局副秘書長陳偉基表示，粵港澳三地政府商討框架已草擬完畢，但現時疫情未完全受控，三地政府處理跨境認證要很小心，又指目前還沒到完全開放的時候。

立法會一個小組委員會今早審議幾條因應防疫而推行的附屬法例，議員關注跨境互認「健康碼」的籌備工作，陳偉基表示，三地政府要很小心、謹慎控制人流，避免疫情防控出現漏洞，強調框架雖商量好，但還「未到完全開放」的時候。

議員關注有關措施收費高昂，有消息指1000元以上才能進行檢測，陳表示，留意到本港的核酸檢測化驗費用較澳門及內地高昂，但認為當市場需求增加，競爭加大，相信價錢有機會下調。

議員又要求當局寬防疫措施，食物及衞生局副局長徐德義回應，因應本港疫情的發展，過去推行的防疫措施正逐步放寬。