卓悅接連有分店涉欠租　青衣城店被追逾134萬

化妝品連鎖店「卓悅」再有分店被業主入稟追租及要求收舖。其青衣城分店被業主港鐵公司指自今年3月起欠租，至今4個月所欠的租金及管理費等，已累積至134萬港元。港鐵現要求法庭頒令，要卓悅交回舖位及立刻清繳有關款項。

本案原告香港鐵路有限公司於上星期五（12日）入稟高院，狀告首被告卓悅化粧品批發中心有限公司及次被告卓悅控股有限公司。原告在入稟狀指，於2017年與首被告訂立租約，並於2018年簽署作實，首被告由2017年11月起，租用青衣城一個舖位4年，月租由首2年代28.7萬港元，逐步遞增至第4年逾31.4萬港，或每月營業額的8%，以兩者較高者為準。此外原告每月亦收取管理費、冷氣費及推廣費逾2.8萬港元，和每季3.7萬多港元的差餉。至於次被告則在簽訂租約的同時，跟原告訂立擔保協議，擔保首被告付租。

原告現表示，它在今年2月已向首被告提供優惠，月租由原本29.5萬港元減半至14.7萬港元。不過首被告依然在3月起欠交租金及上述其他雜費。由於首被告欠租，所以原告使用原定租金來計算欠租，截至6月底，首被告所欠的總額，已超過134萬港元。原告因此視首被告已放棄租約，故要求法庭頒令，要被告交回上述舖位，付清欠租及利息，和賠償租約未完成對原告的損失。