祿泉樓多人確診　居民排隊再交唾液樣本

沙田瀝源邨祿泉樓再有兩名居民確診新冠肺炎後，衞生防護中心再向居民派發深喉唾液樣本樽，進行第二次化驗，並於今日(15日)起一連三日早上8時至11時收回樣本樽。今早有約10名防護中心職員到祿泉樓地下收集，中心人員做足防禦措施，身穿保護袍，並戴上防疫面罩、外科口罩及手套。今早陸續有居民到場排隊交樽，大堂一度出現人龍。直至11時許，防護中心人員將所收集所得的樣本樽裝好，並將他們使用過的保護物件、防護衣用膠袋包裹，然後登上小巴離開。

早前也有排隊交樽的居民黃女士表示，今早交樣本的人數多，要排10多分鐘才完成整個程序。她認同當局檢驗多些：「驗清楚都好啲，知道自己有冇事。」

黃表示，雖然祿泉樓可能經不同渠道引發疫症，但她不會搬去其他地方避疫：「人哋知道你呢度(祿泉樓)搬出去，唔知會唔會有帶菌，費事畀人利用歧視眼光望住。」她指，現在惟有自己小心清潔好所有物件，例如兒子把划艇用的木槳交給她，也會用酒精噴霧上上下下徹底清潔。