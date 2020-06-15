半癱院友遭紗布塞肛　劍橋創立人陸艾齡否認誤導

智力低下兼半身癱瘓的六旬翁王志成，獲安排入住牛頭角定業街劍橋護老院後，於2016年1月底不適送院，醫院發現他的肛門塞有紗布等異物，他在兩天離世，死因庭今（15日）繼續研訊。護老院創立人陸艾齡出庭作供，堅稱護老院沒有涉案同款紗布，認為死者肛門遭塞異物一事，與院方無關。

死因研訊主任向陸艾齡指，護老院在事發後約1個月曾向傳媒發聲明，指死者在前一年曾在聯合醫院接受腸道手術，但實情是死者只是接受腸道檢查。陸解釋指她沒有詳細知識，「手術」只是統稱，又指她每一個朋友照腸鏡時都會做手術，並非故意用上「手術」二字。

陸又承認，發聲明前沒向醫院確認情況，原因是「我唔鍾意」，她又表示不知道跟醫院聯絡的那名職員是誰。她並否認是護老院職員在死者肛門塞紗布，力指護老院沒有該款紗布。

陸艾齡事後改為以離岸公司持有多間護老院的股份，死因研訊主任質疑她想透過更換護老院名稱和董事，以掩飾自己是護老院持有人，藉此誤導公眾和社署。陸否認想誤導，但就拒絕透露使用離岸公司持股的原因，她更自誇：「社署最鍾意我哋」，反斥研訊主任「心地唔好先諗啲咁嘅嘢屈人」。