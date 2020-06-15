逾8成受訪者對經濟前景不樂觀　組織促推更多紓困措施

香港專業及資深行政人員協會（專資會）委託香港中文大學香港亞太研究所進行意見調查，了解市民在疫情的收入情況，對政府封關及紓困措施、黃色經濟圈等看法。結果顯示，超過8成受訪者對未來香港經濟前景不樂觀，另有3成受訪者因疫情影響，收入減少。

香港中文大學香港亞太研究所用電話調查方式，於上月21日至30日訪問18歲以上的香港居民，並收到814份有效樣本，結果顯示82.4%受訪者對未來香港經濟前景感到非常不樂觀或不樂觀，有約3成受訪者表示受疫情影響，收入有所減少，年齡愈大及教育程度愈低的受訪者，收入愈受疫情影響。另外，近6成受訪者認爲政府應對疫情推出的經濟紓困措施非常不足夠或不足夠。

談及「黃色經濟圈」，有約4成6受訪者非常支持或支持黃色經濟圈，當中18至29歲受訪者有高達約7成5，年齡愈大則愈不支持「黃色經濟圈」，60歲以上有4成7受訪者不支持。

專資會提出5大方向性政策建議，包括建議政府推出更多針對性紓困措施，支援企業及基層市民；進一步放寬檢疫措施，早日推出「健康碼」；多與不同界別溝通，多著重青年發展及聆聽年輕人聲音，化解他們不滿情緒等措施。