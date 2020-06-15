港澳合作研發人工智能系統測新冠肺炎　20秒能斷症

新冠肺炎疫情肆虐全球，及早診斷高危患者對抗疫至關重要。香港理工大學及澳門科技大學研發出能快速診斷新冠肺炎的人工智能系統，只需20秒便能斷症，並預測病人病情會否惡化，準確率達90%以上。新系統已應用在內地、美國、厄瓜多爾等地，相關研究已發表在國際科學期刊《細胞》上。

相關人工智能系統分析了3700多名進行了肺部電腦掃描病人，其合共53萬多張肺部電腦掃描照片，再經深度學習測試後，建立出人工智能診斷模型，以區分病人感染新冠肺炎抑或其他類型肺炎。參與研發的澳門科技大學教授張康表示，每名病人進行一次肺部電腦掃描需時約10分鐘，得出的肺部電腦掃描照片多達200至400張，即使富經驗的醫生分析該批照片，亦需花大約15至30分鐘時間才能診斷出病人是否患上新冠肺炎。張指，新系統能夠識別出6種新冠肺炎的病徵，包括肺積水、肺部纖維化等，可於20秒內診斷出病人是否患上新冠肺炎，並且準確度有90%至95%。

香港理工大學應用生物及化學科技學系客座教授劉耀南表示，該系統更能預測確診病人之後需被送入深切治療部或使用呼吸機的機率，從而提高治療效率。現時，該系統已於內地10多間三甲級醫院臨床應用，包括武漢金銀潭醫院、中山大學第二及第三附屬醫院、廣州醫科大學第一附屬醫院等，亦有應用到美國、伊拉克、伊朗、厄瓜多爾、意大利及西班牙等地。至於為何本港未有採用，澳門科技大學醫學院院長霍文遜表示，系統初期應用於疫情重災區或缺乏專科影像醫生的地區，但香港感染比例不算高，未必必須使用該系統。理大常務及學務副校長衞炳江表示，會與醫管局商討在本港引入該系統。

另外，理大及澳科大亦參與了新冠肺炎患者的血清反應研究，相關研究論文已在國際科學期刊《自然醫學》上發表。研究於去年6月前，從447名居於中國武漢市的終末期腎臟疾病患者的血清樣本中，分析當中的新冠肺炎免疫球蛋白M及G抗體含量，並對比242個當地確診患者血清中相關抗體的含量，從而推算內地感染新冠肺炎病毒人士的數量。

結果發現，武漢市的感染率介乎3.2%至3.8%之間，以當地人口達1100萬換算，估計有約35萬至41萬人體內存在相關抗體；而且距離武漢市愈遠的地方，感染率愈低，研究推算四川及成都一帶的感染率約0.1%。張康指，武漢市公布的確診人數約為5萬人，但研究卻推算到當地有逾30萬人體內存在新冠肺炎病毒抗體，因此估計無病徵人士佔超過90%。劉耀南則指，無病徵人士會否將病毒傳染他人，仍有待進一步研究才能確定。