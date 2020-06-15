訪港旅客暴跌　旅發局推優惠鼓勵本地消費

新冠肺炎疫情影響全球，各地紛紛實施不同程度的入境限制，首當其衝是旅遊業，香港旅遊發展局積極推動本地遊，並於今日（15日）正式推出「旅遊．就在香港」計劃，列出旅遊、消費等資訊及優惠；同時加入「機票+酒店」套票優惠，吸引旅客來港。另外，山頂纜車有限公司亦宣布山頂纜車會繼續如常服務，並推出周年纜車套票優惠予香港市民。

旅發局主席彭耀佳指出，由於各地實施出入境及檢疫隔離措施，訪港旅客數目仍然維持極低水平，5月初步數字約8,100多人次，按年下跌近乎100%。旅發局希望借推動本地遊，復甦旅遊業，並向全球傳遞正面訊息，增加旅客日後訪港信心。彭續稱：「當個別客源市場具備訪港條件，旅發局會將『旅遊．就在香港』的旅遊、消費等資訊和優惠延伸予旅客，並加入『機票+酒店』套票優惠，吸引旅客來港。」計劃設計出深度遊行程，並搜羅約120 個遍佈全港的特色地點及活動，當中包括六大主題及精選特色地點及活動，例如天際線和隱世得獎餐廳及創意美食體驗等。

另外，山頂纜車有限公司原定於今年秋季開始進行的第2階段纜車服務暫停，將延至2021年進行，並推出周年纜車套票優惠給香港市民，歡迎香港市民到訪太平山頂。