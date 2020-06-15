4年前闖立會非法集結罪成　梁頌恆上訴押後判

青年新政前立法會議員梁頌恆，於2016年被指其議員宣誓無效之後，在同年11月2日夥同同政黨另一位前議員游蕙楨及3名前助理衝擊立法會會議室。梁在2018年於九龍城裁判法院被裁定參與非法集結罪成，判即時監禁4星期，但准保釋等候上訴。其上訴聆訊今（15日）於高院原訟庭進行，法官陳嘉信聽取控辯雙方陳詞，決定押後判決，期間梁獲准繼續保釋。

上訴人梁頌恆透過其大律師向法庭表示，要裁定非法集結罪成立，犯事者的行為必須要令人合理地害怕社會安寧會受到非法破壞，而犯事者亦必須要認知到其行為會對人帶來這效果。

大律師強調在本案中，上訴人在事發時的確相信，他是有權返回立法會會議室重新宣誓，因為事發前他亦曾嘗試前往會議室更獲立法會保安開路，而主席梁君彥亦曾表示會再為他監誓。同時律政司為禁止他與游蕙楨等重新宣誓而申請臨時禁制令遭拒，法庭是在本案發生後，才裁定他失去議員資格。大律師指原審裁判官並沒有考慮上述證供。

大律師表示基於上述證據，可證上訴人是有真誠信念以為可以返回會議室，因此不屬非法破壞社會安寧。而在非法集結罪的定罪元素中，破壞社會安寧必須是非法的，否則有市民見義勇為追賊，甚至警察拔槍捉賊，都會因會令人擔心而墮入法網。

至於控方則反覆強調，上訴人當時衝擊強闖行為，會對其他人造成人身傷害，從任何角度看，都不可能不是破壞社會安寧，因此定罪並無問題。