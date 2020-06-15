全港空置物業增至1萬間　議員轟空置稅無法壓抑樓價

《2019年差餉(修訂)條例草案》委員會今早(15日)召開今年度首次會議，議員陳克勤提名議員林健鋒擔任主席，議員張華峰和議，林在沒有其他議員競爭下自動當選主席。陳克勤於會上批評運輸及房屋局局長陳帆未有出席會議，而局方提供有關香港物業空置率的資料亦過時。該局副秘書長張趙凱渝回應指，文件顯示2018年6月30的物業空置率為9200間，最新數字則截至今年3月31日，共有1萬間空置物業。

陳克勤認為，空置稅打擊一手空置樓宇，而令樓價下調的功效成疑，又指在其他國家不會只針對一手樓宇，詢問政府不處理二手樓宇的空置問題，是否因為害怕得罪中產階層，議員黃定光亦質疑空置稅能否有效地壓抑樓價。

張趙凱渝解釋，政策目標是令發展商增加樓宇供應，避免出現屯積，又指樓價由多方面影響。她指，根據差餉物業估價署的資料，2019年的全港物業空置率為3.7%，即有4萬多個空置單位，減去當年新落成的空置樓宇單位，二手樓空置率偏低，政府認為暫毋須使條例草案覆蓋二手樓。

此外，由於若要在本年度完成條例草案的審議，委員會需於6月內完成討論並於7月3日前提交內務委員會。議員石禮謙認為委員會沒可能在限期前完成，他又提到，樓價高企不完全是發展商責任，當中亦包括政府高地價政策及多次收回土地等原因，故認為條例草案具爭議性，他個人亦有20多項修訂可能提出，認為議員並非橡皮圖章，需要聆聽業界和市場的聲音，以及再作諮詢。