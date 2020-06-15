檢討最低工資諮詢明結束　多個工會促時薪增至$43.5

檢討法定最低工資水平的公眾諮詢明日(16日)結束，多個工會今日(15日)於中環海港政府大樓，向最低工資委員會提交意見書，表明不接受凍結或微調最低工資，並要求將現時的37.5港元，調升至43.5港元，升幅16%，以確保可追過通脹，保障低薪勞工的基本工資。

工聯會權益委員會聯同飲食業職工總會等代表，手持「最低工資鬼咁低，雞碎咁多真閉翳」等標語，要求最低工資調升至時薪工資中位數60%。委員會委員丘燿誠指出，自港府2011年設立最低工資，至去年的9年間，累計升幅為33.9%，較同期時薪工資中位數的累計升幅低5.4%，反映最低工資升幅遠低於大部分僱員的工資增長，並與勞動力市場脱軌，認為各界毋須過分憂慮是次調升會導致企業成本大幅增加。

他又指，目前賺取最低工資的僱員佔總體勞工0.7%，僅得約21,200人，當中主要為政府外判工，以及缺乏議價能力的年老保安員，平均月薪只有約7800港元，而一般行業低薪工種普遍亦有1萬港元月薪，認為有需要調高最低工資水平。