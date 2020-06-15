網民熱話：開快車出事？　閃避「攔路Van」誤撼的士　

不少司機一旦遇上交通意外，總認為錯不在自己身上，不過隨着車Cam的出現，眼睛雪亮的網民，往往發現司機看不到真相。近日就有司機上載一條自己在觀塘遇上交通意外的片段，片中一架客貨車從小路出大路，事主扭軚閃避下，卻撞上停在路邊的的士。雖然事主力指錯在客貨車司機身上，不過網民看到事主一個動作，卻是肇禍的原因。

現場是觀塘牛頭角道，事發於昨日(14日)下午約4時。事主將片段上載於Facebook群組後，被瘋傳及討論。片段開始，事主駕車沿牛頭角道向觀塘方向行駛，至馬蹄徑對出時，一架客貨車駛出，事主即時向左扭軚閃避，結果卻撞及停在路邊的士，衝力下，的士被推前半個車位，尾箱亦被撞至凹陷，事主更憤怒得爆粗。

事主貼文稱發現客貨車駛出時，已急煞至「響胎」閃避，最終仍是相撞。惟不少網民認為，從片中可見事主當時車速頗高，「點睇都唔止50(時速公里)啦！」「人哋Van仔出緊，點知撞火箭」；又有人指現場人流及車流都頗多，絕不適宜開得太快，更有人揭發當時事主車上仍有小朋友，「就係呢條友搞到塞車，佢部車仲有個小朋友喺度！」亦有網民為的士不值，更搞笑稱：「人人冇錯，錯在的士泊喺度！」

網民有話說

Thomas Yim：條片係咪用快鏡嚟播㗎？好似咁Ｘ快嘅

Infantry Man：喺牛頭角道呢度開咁快，無死人已經係萬幸

Daniel Chan：如果架的士有客上落緊，咪...

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