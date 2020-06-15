1萬元申領表格今起派發　市民盼領錢去旅行

1萬港元現金派發計劃即將開始，為了方便不利用網上做登記的市民，銀行及郵局今天開始派發申領登記表格，有長者早上專程到郵局及銀行取表。表格的格式簡單，只需填報個人資料及銀行帳戶便可。當局指，派錢計劃於本月21日起接受申領人登記，首10天(即本月21日至30日)內收到的電子登記，經核實後，會於7月8日陸續經申領人指定的銀行帳戶存入款項。

金鐘和灣仔軒尼詩道的銀行均放置了登記表格，陸續有市民到來，但取表人數不算多。在灣仔工作的市民吳小姐趁有空檔幫自己和家人領取表格，她認為表格容易填寫，到銀行領表亦相當方便，預計會將政府派發的1萬港元留作旅行之用。

另一市民陳先生認為，在銀行和郵局大量派表有點浪費，寧願政府將印刷費都派發給市民。他指自己會幫家人上網申請，如政府考慮到有些長者不懂上網，可在提供長者服務的地方派發。市民許先生和杜小姐均表示稍後會在網上申請現金發放，故沒有在銀行領取表格，但認為有些長者未必懂得上網，紙本申請表有存在必要。

除可親身提交登記表格外，市民亦可利用電子登記方式提交，本月21日起，透過網上理財服務(包括網頁及流動應用程式)或銀行網站登記，便可以經登記人指定的銀行帳戶收取款項。