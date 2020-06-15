再有5男生被控非法集結　其中一人加控暴動

去年11月13日大批示威者在港島區聚集及堵路，事後多人被捕，再有5名男學生分別被控暴動及非法集結等罪，案件今日（15日）在東區法院提堂。各被告暫時均毋須答辯，控方指稍後將申請將本案與另一宗早前已提堂的案件合併，並會轉介區域法院審理。法庭將案押後至8月7日再訊，等候轉介文件，期間各被告獲准以5000港元保釋，但須守宵禁令及禁足令等。

新案5名男被告均報稱學生，依次為麥宏基（23歲）、譚家樑 （19歲 ）、鄭溢 （17歲 ）、李崇希 （18歲 ）及周柏希 （20歲），5人現被控一項參與非法集結罪，其中4人再各被控一項身處非法集結時使用蒙面物品罪，首被告麥宏基另面對一項暴動罪。

控罪詳情指，5名被告於去年11月13日，在香港中環畢打街一帶，與黃天樂參與非法集結。除了李祟希外，各人再各被控同日同地使用相當可能阻止識辨身份的蒙面物品，即掛耳式口罩或防毒面具。

麥宏基則另被控於同日在中環干諾道中與其他身份不詳的人士參與暴動。

而早前已提堂，被控一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪的文員黃天樂（32歲），今被加控一項非法集結罪及一項身處非法集結時使用蒙面物品罪，其案件稍後將與上述新案合併及轉介區院。