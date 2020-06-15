警長遇襲致腦震盪　學生襲警罪表證成立候判

去年12月有網民在沙田新城市廣場發起「和你Shop」，期間一名大專生被指在警方試圖制服疑犯時，襲擊警方令疑犯逃脫。他否認襲警罪，案件今（15日）在沙田法院開審。拘捕被告的警員作供，指目擊被告用右腳連踢倒地的事主背部2下，但承認現場情況混亂，錄影片段中亦看不到被告。法庭裁定表證成立，押後至6月23日裁決。

20歲被告洪嘉榮，報稱是香港知專設計學院一年級生，被控於2019年12月15日在沙田港鐵站37號店舖「西樹泡芙」外襲擊警長陳勁濤。洪選擇不自辯，也不傳召證人。

陳勁濤作供指，當日有人在沙田港鐵站破壞及堵塞出入口，警方到場時，約100人包圍指罵他們。期間有人朝警方防線掟雜物，他鎖定懷疑有份投擲的男子並上前試圖制服，混亂間他及該男子雙雙倒地，他面部向着地面，此時，他感覺到頭部遭人毆打，背部被踢，但不知道誰是施襲者，事後證實出現輕微腦震盪。

拘捕被告的警員吳文煒則供稱，事主倒地後，他見到束銀灰色頭髮的被告衝前，手提相機似在拍攝，右腳則提起，一秒內連續向前踢事主背部近腰位置2下。雖然力度不大，但形容是非自然動作，相信是有意施襲。

庭上播放當日現場錄影片段，顯示事主遇襲經過。吳看罷片段，確認片段中沒有被告的身影。辯方結案陳詞重申，片段中根本沒有類似被告外貌的人施襲，在疑點利益歸於被告下，法庭應裁定被告無罪。