「和你shop」期間藏錘　15歲男生守行為3年

去年12月28日上水廣場「和你shop」活動期間，有人涉將螺絲和宣傳單張放入店舖，並對客人叫囂，懷疑涉案8名男女分別被控在公眾地方作擾亂秩序的行為、襲警和管有攻擊性武器罪，案件今（15日）在粉嶺法院再訊。其中一名男生獲准以簽保守行為了事，控罪獲撤銷；另再多一名24歲男子被起訴，案件押後至8月31日再訊，讓辯方索取文件及提供法律意見，各被告續准保釋。

獲撤控的是現年15歲的男生，他准以2000港元守行為36個月。他原被控於2019年12月28日，在上水廣場4樓作出喧嘩或擾亂秩序的行為，今獲修改控罪，指他於同日同地管有一個錘子，控辯雙方亦同意以簽保守行為方式處理。

今日首次提訊的案件涉及24歲無業漢丘漢斌，他被控一項企圖故意阻撓警務人員罪，指他同日同地企圖故意阻撓警員X。其案件將會與早前已提訊的案件合併處理。

同案其餘7名男女，分別是同為18歲學生冼嘉希、19歲學生鄭子遜、17歲姓陳男生、持雙程證來港的20歲內地中學生何鎮宇、24歲無業漢鄭家樑、27歲廚師馮文達和一名14歲女生。

控罪指首4名被告同日在上水廣場4樓公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧。鄭家樑和馮文達則另被控襲擊警員X和Y；14歲女生則另被控管有一個30厘米長的鐵錘。