城大工學院畢業生就業率高達近9成　多從事新興學科

香港去年面對反修例風波的衝擊，今年又受新冠肺炎疫情影響，不少畢業生求職時都面對重重困難，不過，香港城市大學工學院最近發布2019畢業生就業情況調查，顯示相關的畢業生就業率高達近9成，平均起薪點亦達23,217港元，甚至比大學工程畢業生平均起薪點高出約兩成。

城大工學院發布2019畢業生就業情況調查，顯示相關畢業生就業率高達89.8%，平均起薪點亦達23,217港元，相比早前調查顯示，大學工程畢業生平均起薪點19,122港元，高出約兩成。城大表示，工學院的畢業生多從事新興學科如生物醫學工程、電子計算機及數據工程等，這類行業大多與商業工種如金融等未與經濟環境有太大掛鈎，故畢業生前景未受社會環境太大影響。

另外，城大亦指出今屆工學院學生實習位置已爆滿，亦已為部分工學院學生安排下半年度的兼職工作，反應均正面，反映學生未受疫情及社會環境影響。城大續稱，企業不再局限於聘請傳統工程行業，金融、物流、科技及商業服務等界別的學生，亦開始積極網羅擁

有工程背景的專才，令工學院畢業生變得炙手可熱，同時起薪點亦會相對較高。