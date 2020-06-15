修例風波：港獨組織召集人陳家駒疑潛逃荷蘭後　轉匿英國

修例風波至今已1年，警方在多次示威活動中拘捕近9000人，但至今只有約2000人被起訴。正當「港版國安法」如箭在弦之際，陸續有被捕者疑棄保潛逃。據了解，近年多番提倡港獨的「香港獨立聯盟」召集人陳家駒，原定本月4日警署報到，但其後被揭發逃到荷蘭，近日再有消息指陳短暫停留該國後，已轉往英國。

據指本月4日，陳家駒沒有按時到警署報到，並於當日乘坐航班離港，前往荷蘭阿姆斯特丹。陳的個人Facebook在本月10日發貼寫上「階磚3行先」，其後多個留言着他「Take Care」、「請保重」及「唔好死」。

消息指，陳家駒並非孤身一人棄保潛逃，同行更有一名叫「何泳彤」的女性陪同。該名姓何女子為港人，早前赴台灣讀書。去年6月反修例示威發生後，何成立不同組織支援本港反修例示威，又在台灣宣傳反修例活動和宣揚「港獨」理念。消息續指，是次陳與何擔心港版國安法實施後會觸犯法例，因而一同離港。

資料顯示，陳早前被控與另外6名人士於去年6月10日，在灣仔分域街與柯布連道之間的告士打道一帶，參與非法集結，保釋期間每周要到警署報到一次。陳被捕後數日，便與「學生動源」鍾翰林等多人飛到台灣，舉行「臺港青年反修例座談會」。除陳家駒外，本土民主前線的黃台仰、李東昇及李倩怡亦已先後棄保潛逃到德國或台灣。

警方發言人表示，自去年6月9日至上月31日，警方於各區示威活動中共拘捕8986人，包括6645名男子及2341名女子，年齡介乎11歲至84歲。涉及罪名包括參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等。當中5665人已獲准保釋候查或拒保候查。