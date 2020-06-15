60%受訪者無工開　團體料失業率或升至6%

政府將於明日(16日)公布本港最新失業率數字，有政團相信數字有機會升至6%，今(15日)發表本年內第3次就業狀況及求職信心指數調查，發現超過78%受訪者過去1個月內收入減少、接近60%人失業。該政團認為打工仔女的就業情況仍然惡劣，促請當局盡快發放緊急失業援助金、凍結公屋加租和免租3個月、推動價廉且普及的健康碼，以為基層市民紓解燃眉之急。

工聯會於本月4至12日，於街頭及網上訪問1225名香港市民，發現76%受訪者表示受到經濟轉差影響，過去1個月內需放無薪假、減薪、停工或被裁員；接近60%因停工等原因表示目前失業；68%沒有信心在3個月內找到全職工作。

勞顧會勞方代表鄧家彪指出，港府明日將公布最新失業率，惟「愈埋身一定愈嚴重」，相信數字有機會升至6%。議員郭偉強表示，補貼僱主出糧的保就業計劃案只保僱主，未能協助失業、停工或減薪人士，促請當局設立失業援助金。

議員麥美娟則指出，約有10%受訪者失業半年以上，打工仔女就業仍然困難，促請當局凍結公屋加租和免租3個月，以紓緩基層市民經濟負擔。她又指，本港健康碼受惠範圍窄，且檢測費用一次高達過千港元，為內地10倍，令市民負擔大增，促當局推出廉價且普及的健康碼。

對於近日有工會舉辦反國安法的罷工公投，麥稱明白罷工屬工會權利，但強調是用作爭取工友利益，而非政治利益，批評有政治目的的罷工會損害打工仔利益。鄧補充，早前曾有2次以違法、「阻人返工」方式大三罷，對經濟雪上加霜，呼籲黑暴收手。