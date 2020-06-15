房委會下月討論公屋加租　擬研「先加租後減免」做法

近78萬戶公屋居民於今年9月或面臨「疫市加租」9%。消息指房屋委員會正研究紓緩租金方案，令租金維持不變，例如考慮引用《房屋條例》的租金減免條款；該會擬於今年租金檢討完成後，先加租再減免租金，從而「抵銷」增幅，達致凍租效果。有委員直斥現行租金檢討機制缺乏彈性，認為引用上述減免條款屬可行做法，紓緩公屋戶經濟重擔。房委會資助房屋小組主席黃遠輝預計，公屋加租議題會於下月20日開會討論及作出決定。

房委會現時以《房屋條例》第16A條，每隔兩年檢討公屋租金。今年檢討租金是對比公屋居民在2017及2019年的收入變化。該條款規定後期的收入指數高於前期0.1%以上，就須盡快加租。委員尹兆堅指出，在新冠肺炎疫情下本港經濟於未來數年將陷入逆境，如進行疫市加租實屬荒謬。他形容機制猶如「必加必減」，缺乏彈性，建議先按機制加租，再可引用條例第17條，委員會可按其認為的適合期間全部或部分減免任何租金，例如免去部分月份的租金，從而「對沖」租金增幅。

房委會資助房屋小組主席黃遠輝認為，現行檢討機制行之有效，背後參考的數據亦十分客觀，強調機制設立之初就是為了排除酌情權，房屋條例內亦無與凍租有關的條款。不過如今時局下，他相信先按機制加租後，再提供紓緩措施如免租等，較為可行。