港航去年9月發生嚴重事故　初步報告今出爐

民航意外調查機構今（15日）就去年9月29日香港航空一架空中巴士A330飛機，在香港國際機場起飛時發生雙液壓系統失效的嚴重事故，發表調查初步報告。發言人指正詳細分析收集到的數據和信息，並確定需要進一步調查的範圍和跟進的調查方向，預計調查需時12個月。

民航意外調查機構發言人表示，初步報告所載各項有關該宗嚴重事故的內容，均依據初步報告發出前的資料而擬定，應視為初步的資訊。

發言人續指，現正詳細分析收集到的數據和信息，以確定事故發生的情況及因由，並確定需要進一步調查的範圍和跟進的調查方向。機構預計本嚴重事故調查需時12個月。

於去年9月29日下午12時23分，一架香港航空有限公司空中巴士飛機，在香港國際機場的跑道起飛，並於2分鐘後爬升至1500呎時，飛機的電子中央飛機監測器的警報及相關信息顯示，液壓綠系統和藍系統都處於低壓狀態。機組人員執行相應的緊急程序，隨後發出遇險呼救信號及決定返回香港國際機場作緊急着陸。

其後飛機安全着陸，但第5號輪胎爆破，一個手動液壓閥脱離液壓綠系統的維修分配器及一條液壓藍系統的回油管亦被刺破。於去年10月，民航意外調查機構對這宗嚴重事故作出調查，以確定事故發生的情況及因由。