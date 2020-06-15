工會批政府支援航空業措施不足　促加碼補貼

新冠肺炎疫情席捲全球，各行各業大受打擊，尤其航空業最爲首當其衝。有工會批評政府支援航空業的措施不足，無視大量員工放無薪假的現況，建議政府主動介入及游說，促使機場各公司參與「保就業」計劃，停止無薪假計劃，並加碼助航空業渡難關。

機場空運員工協會今（15日）聯同港九勞工社團聯會召開「要求直接支援僱員」記者會，批評政府支援航空業員工方面的措施只有一項「培訓津貼」，且受惠人數有限制，炮轟政府措施屬小恩小惠，完全無視了大量航空業員工自2月起被公司安排放無薪假、停加班補水的困境。

協會續指，有業界工友反映，自4月起被公司安排每月放取12天無薪假及2天無薪休息日，導致底薪大減50%，每月平均薪酬只剩餘約7000港元，難以負擔生計。

協會同時指，就仍在進行中的「航空業員工疫境狀況及支援訴求問卷調查」初步數據顯示，逾92%人表示有被安排放取無薪假。故此，協會提出數項建議，包括建議政府主動介入及游說，促使機場各公司參與「保就業」計劃，停止無薪假計劃，以穩定員工軍心，加碼向受疫情影響而收入大減的機場員工每人派發2000港元津貼，為期6個月。