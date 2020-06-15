涉扮古天樂電影公司總監騙財騙色　律師行文員否認7罪受審

31歲律師行男文員疑訛稱在藝人古天樂所創辦的電影公司任職人事總監，聲稱可代為介紹接拍廣告及電影，涉嫌誘騙一名女子到酒店試鏡，並疑要求女事主脫淨胸圍及內褲，涉嫌強吻及伸手入她內褲非禮其私處。該名男子亦捲入另一宗求職騙案，疑訛稱是酒吧餐廳老闆，可助4名女子轉職到該餐廳工作，期間涉嫌盜取她們的信用卡資料，用以簽帳支付酒店住宿費共約7萬港元。他否認4項盜竊、2項欺詐及1項非禮罪名，案件今日（15日）在區域法院開審。

被告唐家樂，報稱律師行文員。他被控於2018年10月22日在銅鑼灣新會道迷你酒店某房間，偷取女子X5000港元，並於同日在該房內非禮X。

控方指，被告向X訛稱是天下一電影製作有限公司的人事總監，聲稱可助她接拍廣告及電影，案發當日被告播放影片，著X模仿影片情節試鏡，當時X僅穿內褲及胸圍，被告試圖吻X，又伸手入她的內褲摸她的私處一秒。X稍後將申請隔著屏風作供，並透過特別通道進出法庭。

另一宗求職騙案亦發生在2018年10月，控方今傳召其中一名女事主鍾倩欣作供，鍾供稱案發前3個月，她在銅鑼灣禮頓道十字冰室任職餐廳主任，被告是該餐廳的食客，被告自稱是毗鄰一間叫「Belgos」比利時餐廳的東主，更自稱「耀華街個幾間餐廳都係我嘅」。

鍾供述，被告聲稱想找她、她胞妹鍾寶義（同樣在冰室工作）及另一名女同事黃芷蔚過檔到Belgos工作，被告開出的薪酬福利條件「好難抗拒」，她將出任Belgos的經理。為了返新工，她們3人辭退原先工作，並將身份證、提款卡等資料副本交給被告，被告稱要買勞工保險，每人要交4000港元保費，後來被告又稱「公司買唔到保險」，著她們提供信用卡的副本，惟她沒有信用卡，遂用胞妹的信用卡支付保費，被告稱保費將於出糧時歸還。被告後來聲稱信用卡買不到保險，著她以現金付款。最終她們發現新工一事無下聞，追問下被告採取拖延態度，稱公司仍在處理勞保事宜，著她們不要返工，她們覺得事有蹊蹺，遂報警求助。

控方指，被告除了涉嫌盜取鍾倩欣1.2萬港元（3名事主勞保保費），又以鍾寶義的信用卡支付他的酒店房間共5.3萬港元住宿費。被告另涉以黃芷蔚的信用卡支付共5.3萬港元住宿費。