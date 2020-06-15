商務客明起入境珠海可免隔離　每日限額1000人

澳門今日(15日)公布，已連續68天未有新確診個案，病例維持45宗。澳門政府表示，明日(16日)早上8時起，澳門公務商務人員經珠澳口岸入境珠海暫不實施隔離醫學觀察，每天豁免名額1000個，有效期為7天。有關人士須經澳門方面審核後，再由珠海確認並納入名單。惟獲豁免隔離的人士只能經港珠澳大橋口岸及橫琴口岸出入境，且進入珠海期間不能離開，否則將被取消資格。

珠海方面表示，免隔離安排的對象需無持有珠海居住證，有公務或商務或特殊需要。申請人須符合4個條件，分別是14天內未去過澳門和內地以外地方；無發熱或咳嗽等呼吸道病徵、持綠色澳門健康碼、及持有效的核酸檢測陰性結果。申請人可在有關的微信公眾號上自助查詢是否符合資格。

澳門山頂醫院醫務主任羅奕龍表示，有關豁免隔離預約系統開通首2天已錄逾7600人申請，且珠海方面明日(16日)才開始計劃，需再作研究和安排，故今明兩天暫不會重開申請系統，衞生局屆時重開會提前至少1天公布。

羅續指，獲珠海審批入境豁免隔離的居民，會於今日起收到短訊獲確認審批，並會列明時間。他提到，因應珠海方面的通知，現時處於特殊情況，收到短訊通知獲確認審批的人士可前往做核酸檢測，無須預約。至於已預約核酸測試的人士，若於規定時間內提前取消，其首次免費名額仍然有效。