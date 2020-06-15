涉違商品說明條例逼顧客買藥材　參茸店董事及店員囚半年

案件為首宗參茸海味店以具威嚇性銷售手法而被定罪個案。

一間參茸海味店的董事及店員以具威嚇性的銷售手法迫使顧客購買中藥材，今日(15日)於西九龍裁判法院被裁定罪名成立，被判即時監禁6個月。此案亦為自2013年7月《商品說明條例》修訂以來，首宗參茸海味店因使用具威嚇性銷售手法而被定罪的個案。

案情指，一名受害人於去年3月到上述店舖光顧時，有店員向他推銷花旗參等中藥材，受害人眼見價錢相宜，表示願意購買，惟店員將相關中藥材磨成粉末後，索價7000港元，遠超受害人當初聽聞的價格。

店員推說受害人「斤両混淆」弄錯價格，接着催促他付錢，當受害人拒不付帳時，店員立即以各種手段威逼，包括禁止受害人離開、在肢體碰撞情況下強迫他坐下、不斷作出威嚇言語，以及大力拍打枱面，發出巨響使受害人受驚，甚至搶走其手機以支付款項等，受害人無奈付款，隨後向海關舉報。

另一名受害人亦於同月光顧該店舖，兩名被告以含糊手法向她推銷中藥材，當受害人得悉貨值比預期相差16倍後拒絕付款並打算離開，惟遭被告阻止，更作出指罵及用手拍打受害人。

根據《商品說明條例》，任何商戶如使用騷擾、威逼手段或施加不當影響，因而限制或損害消費者在選擇及行為方面的自由，以致消費者作出交易決定，一經定罪，最高可被罰款50萬港元及監禁5年。