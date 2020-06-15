東區醫院及瑪嘉烈醫院負壓病房同告故障　兩月內錄10宗

公立醫院隔離病房的負壓系統接二連三出事，醫院管理局隔離病房負壓系統今日(15日)再次發生故障，當局公布東區醫院及瑪嘉烈醫院今日發生負壓系統故障事件，為公立醫院兩個月內發生共10宗同類事故。

醫管局表示，東區醫院今日發生兩次負壓系統故障事件，今早11時03分因電力供應系統出現故障，安全裝置切斷電力供應致抽氣系統停止運作，令隔離病房的氣壓有變而觸發警報。機電工程署人員檢查後，於上午11時35分回復正常。

至下午2時25分，隔離病房內的抽氣系統再次因供電系統故障而停止運作，導致其中一間隔離病房的負氣壓系統未能正常運作。該病房內當時住有5名病人，其中1名為新冠肺炎確診患者，為審慎起見，院方已安排病房內所有病人轉到其他隔離病房，而有關病房現亦已停止運作，以便詳細檢查及維修。

另外，今早10時57分，機電署人員於瑪嘉烈醫院傳染病中心11樓病房護士站進行維修，期間部分病房的電力受影響，懷疑負壓房與前室之間的電動門未能完全關上，從而令其中兩間病房的負壓系統受影響。職員即時通知機電署人員進行維修，電力於上午11時10分恢復正常。該樓層當時共有15名病人留醫，其中5名病人為確診患者，當中1位住在受影響的病室，事故時抽風系統全部正常運作。

醫管局指兩間醫院非常關注事件，已透過「早期事故通報系統」向醫管局總辦事處通報，並已要求機電署就事件展開調查，避免同類事件再次發生。