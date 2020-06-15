政Whats噏：高官拎一萬蚊自己使 行會成員同議員倡捐錢

唔少人期待已久嘅「現金發放計劃」終於出台，相信大家都計劃咗好耐點用筆錢喇！一眾政府官員日前聲稱拎1萬蚊嚟帶頭刺激消費，至於一班行會成員同埋議員又會點樣用依1萬元呢？據聞有唔少人都打算捐出依1萬蚊，其中身兼行政會議成員嘅葉劉淑儀（葉劉）同埋議員麥美娟（Alice）都打算捐出去，其中葉劉仲話捐埋囡囡果份添。行會成員同議員諗住捐咗1萬蚊，諗住使咗筆錢嘅特首同三司十三局係咪要反省下呢？

話說「現金發放計劃」將會喺嚟緊嘅星期日(21日)開始登記，每名年滿18歲嘅香港永久性居民都有份。日前政府回覆東網查詢時就話，成個政府問責班子都會領取1萬元，打算透過喺本地消費嚟推動同埋刺激經濟，至於被問到會唔會捐出時，政府方面就冇正面回應喇。不過依家做咗民政事務局局長嘅徐英偉，喺仲做緊勞工及福利局副局長時，就呼籲市民捐出畀非政府機構喎。

過往喺政府派錢時，都有唔少政商界名人表明捐錢，至於同政府同坐一條船嘅行會成員又點用呢。葉劉尋日回覆東網查詢時，就話喺2月份有兩名病人因為醫護罷工影響，搞到未能及時接受視網膜脫落手術，之後依兩名病人亦入稟追討賠償，而佢就早喺3月份，已經預先將依1萬蚊捐畀依兩名病人，連囡囡果份都捐埋添。

另外都有議員打算將1萬蚊捐出，仲有議員直頭話「都冇諗過筆錢可以自己袋落袋」。Alice就話會將1萬蚊捐畀一個婦女協會，事關因為疫情，個協會搞唔到籌款活動，亦有贊助人話今年會暫停捐款添，所以佢先打算將1萬蚊捐出，用嚟支援基層婦女生活同健康。

同樣都會捐依1萬蚊嘅仲有議員陳克勤，佢就打算捐畀社福或者慈善團體，同埋佢話早排已經捐咗半份糧出去做紓困基金，唔排除嚟緊依1萬蚊都會捐埋添。話時話，咁多議員都話捐錢，唔知政府幾時先學識有政治智慧，唔做「守財奴」呢？