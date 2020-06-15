李家超期望本周到澳門交流　參考執行國安法

全國人大上月授權人大常委會制訂的「港版國安法」即將在港實施，保安局局長李家超表示，期望於本周內前往澳門取經，了解當地執法部門如何落實「澳版國安法」，即《基本法》廿三條。他強調，當地執行國安法已有10年，至今運作暢順，澳門居民廣為接受，整體社會配合，經濟發展良好，本地生產總值(GDP)於過去10年間上升2.5倍，顯示實施國安法後，當地政治、經濟、民生不但未受影響，且愈來愈好。

李家超接受東網訪問時表示，於執行國家安全的法例上，澳門政府有許多值得參考的地方，他指，在決策層面上，由特首領導的國家安全委員會負責；執行層面上，由保安司轄下的司法警察局及治安警察局負責，而保安司亦計劃在司法警察局之下，增設一個廳級及一個署級部門負責。他指，當地十分着重預防、制止及懲治三方面，特別是預防，若這方面做得好，日後對國家安全的威脅將會大大減少。

不過，李亦謂，雖然香港及澳門也是特區，但香港的情況未必完全一樣，過去12個月，本港出現暴力事件及恐怖主義活動，單是檢獲炸藥的案件已有10多宗，其中1宗涉及10公斤炸藥，部分案件更檢獲恐怖分子常用的TATP炸藥；此外，又檢獲6支真槍，大量實彈，令本港受到嚴重威脅，令市民活在憂慮中。

另外，本港支持港獨人士的行為肆無忌憚，甚或與台獨結盟，遊行示威時又揮動其他國家的旗幟；本港又不時外部勢力干預，外國政客聲稱要制裁中國及香港的官員，外國干預十分明顯，惟本港之前沒有分裂國家及顛覆政權罪，情況十分嚴峻，故本港有必要盡快推行「港版國安法」。

李強調，市民毋須擔心「港版國安法」，因執行上必須符合依法保障合法權益多項原則，實施「港版國安法」，亦會貫徹普通法的原則，即無罪假設、一罪不能兩審、保持緘默、有律師代表等。