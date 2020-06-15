利誘酒店色情直播，近300人疑遭威脅性侵

本港近月有人在網上社交平台發文，表示以時薪1,000港元招聘成人直播演員，強調影片僅供私藏，絕不流出。不少人不虞有詐，抱着「搵快錢」的心態接洽負責的公司經理人，並按照對方安排前往酒店進行拍攝。

據悉，每次拍攝活動均設有不同「創意」的色情主題，並以2日1夜的形式進行，負責人員會同時租用2間酒店房，其中一間「拍攝房」準備了皮鞭等大量成人玩具。而經理人不會親臨現場，但會以視訊方式擔當導演，在其「導筒」之下一般床戲實屬等閒，甚至還有多人性交以及性虐等變態演出。不少參與者見狀均表示想臨陣退縮，但隨即遭人恐嚇，擔驚受怕下無奈獻身演出。

與此同時，現場亦有觀眾參觀拍攝過程，實質是為挑選心儀目標，只要向工作人員付出數百港元，便可與指定演員在另一間房進行性交。有關演員如拒絕就範，便會被人以公開性交片段等手段要脅，最終落得「賣身」收場。而經理人從中攝下大批色情片段，繼續逼使受害人配合，同時亦設下介紹網站，供有意者付款選購指定演員的色情影片或照片，估計涉及的受害者近300人。

據了解，警方曾在今年3月及4月先後接獲兩名男子報案，分別指簽約後未能取酬，以及遭人威脅攝下不雅影片，案件交由元朗警區刑事調查隊跟進，案件列作刑事恐嚇，案件仍在調查中，暫時無人被捕。